資深媒體人周玉蔻因日前在廣播節目中搶先揭露疫調足跡，相較先前北市議員徐巧芯不過公開紐籍機師足跡即遭指揮中心派政風調查，指揮官陳時中對疫調足跡洩露頻遭外界質疑出現雙標，周玉蔻今則無畏批評，還加碼爆料，更酸徐巧芯不要操弄議題想成為政治受害者，對此，徐巧芯也回應了，大酸指揮中心是不是又要再雙標一次？

徐巧芯去年因公佈紐籍機師的疫調足跡而遭衛福部派出政風調查，相較本次北部醫院染疫，周玉蔻與桃園市長鄭文燦第一時間公開足跡則沒事，引起徐巧芯不滿，認為陳時中根本是雙標。

對此，周玉蔻今（18日）在廣播節目中一一回應，還加碼爆料染疫的案856為治療新冠患者的醫師，更強調陳時中從來都沒有說要法辦徐巧芯，「不要自己想成為政治受害者」，先去釐清陳時中先前所說的話再出來發文。

徐巧芯也隨即在臉書發文表示，周玉蔻加碼「爆料」案856的身分是一名治療新冠患者的醫師，不知道這次指揮中心的看法如何？好久沒聽到的「政風調查」要出來了嗎？不是說會擔心獵巫什麼的嗎？還是又要再來雙標一次呢？

不過，周玉蔻搶先曝光疫調資訊後，陳時中不僅沒有說要動用政風調查洩密，反而還上其節目，等同於是以行動力挺。徐巧芯譏諷，這下果然有了很好的回報，「就是她的節目可以比指揮中心記者會更早說明、講得更詳細，我看往後指揮中心記者會要不要改成早上移到她的錄音室裡面算了」。

徐巧芯更嗆聲周玉蔻，這個年頭當政治人物的心臟要夠大顆，自己可從來沒有說過什麼政治受難者，頂多算雙標政府之下的苦主罷了。

【政新鮮】周玉蔻洩密陳時中不辦？顏寬恒譙「宣揚雙標黨」

(中時新聞網)