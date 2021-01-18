富商翁茂鍾利誘法官案，承審其民事刑案件的4位法官，包括：蘇義洲、林奇福、吳雄銘及顏南全，而林奇福與翁不當接觸22次，顏南全18次，這4人除了與翁接觸外，還受贈衣服及營養品，曾平彬及陳義仲及林金村法官非承審案件也多接觸遭送懲戒。

司法院澄清沒有「533」法則，就是法界譏笑的接受宴飲及衣物、禮品各5次、3次、3次才送懲戒，經過多方考量及調查後，依其情節狀況才決定，並沒有533條款。

另外林奇福、吳雄銘及謝家鶴及蔡清遊等6人的司法獎章將撤銷並追繳獎勵金等。

(中時 )