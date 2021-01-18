紐約洋基隊日前以1100萬美元簽下先發投手克魯伯（Corey Kluber），再以6年9000萬美元與去年美聯「打擊王」勒瑪修（DJ LeMahieu）續約，口袋已快要見底，但還需補強先發輪值陣容；便想到從紅人隊交易卡斯提歐（Luis Castillo），這一訊息也立刻傳遍大聯盟。

紅人隊球團總經理克拉爾（Nick Krall）今（18）日以罕見的大動作出面闢謠：「這是不實的謠言，大家別聽信，我們準備讓卡斯提歐成為今年先發輪值的一員。」

會有這樣的傳言是因洋基的團隊薪資已逼近2億1000萬美元，如果超過就要上繳600萬美元豪華稅。而日籍投手田中將大開出的價碼是1200萬美元至1500萬美元，洋基不太可能續約，於是今年薪資只有420萬美元的卡斯提歐便是最佳替補人選。

卡斯提歐今年28歲，大聯盟資歷4年，去年縮水球季戰績4勝6敗雖不起眼，但自責分率僅3.21，且投70局就有89次三振，四壞球僅24次，快速球威力十足。2019年投出15勝8敗、自責分率3.40佳績，表現十分優異，球季中曾入選國聯明星隊，參加大聯盟明星賽。

卡斯提歐若加盟洋基隊可排在王牌投手寇爾（Gerrit Cole）之後，擔任第2號先發，克魯伯只能排第3號，不過紅人隊總經理克拉爾已否認這項交易傳言。

(中時 )