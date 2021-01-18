中國銀保監會主席郭樹清18日在香港「亞洲金融論壇」發表視訊演講時表示，未來會繼續平等地支援公私營企業，並堅持監管市場壟斷行為及不公平競爭。他強調，金融創新須在審慎的監管框架下發展，以防止及減輕面對的金融風險，並應以促進經濟繁榮和改善人民生活為目標。

香港信報報導，郭樹清指出，雖然中國過去10年為世界經濟帶來三成貢獻，但近年國際對中國帶上負面標籤，認為中國仍然實施共產主義，並非市場經濟，有需要改變現狀。他認為，外界對中國的批評是巨大誤解。

他稱，目前私營企業在中國經濟的佔比達60％，而且中國的政策亦與市場改革相符，例如開放海外消費品進口等。而國企的平均稅率更比私營企業高出兩倍，並承擔更多社會責任。

郭樹清認為，香港在中國過去40年的發展扮演重要角色，香港在中國新發展路徑和內循環起著重要作用，未來需要加強與中國合作，特別是香港作為全球最大離岸人民幣中心，可以更積極參與人民幣國際化。

(工商 )