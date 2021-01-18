香港恒生指數18日開低119點，但在大陸公布2020年GDP增速達2.3％優於預期後，跟進陸股同步翻揚。

美股三大指數上周五（15日）下跌，影響美股指數期貨18日偏弱，亞太股市18早盤幾全線下跌。恒指受此影響，18日早盤開低119點，報28,454點；國企指數開低53點，報11,266點。

截至10點53分，恒指報28,757.27點，上漲183.41點，漲幅0.64％。國企指數報11,398.91點，上漲78.38點，漲幅0.69％。

(工商 )