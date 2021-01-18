恒指開低走高 早盤大漲近200點 11:222021/01/18 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數18日開低119點，但在大陸公布2020年GDP增速達2.3％優於預期後，跟進陸股同步翻揚。 美股三大指數上周五（15日）下跌，影響美股指數期貨18日偏弱，亞太股市18早盤幾全線下跌。恒指受此影響，18日早盤開低119點，報28,454點；國企指數開低53點，報11,266點。 截至10點53分，恒指報28,757.27點，上漲183.41點，漲幅0.64％。國企指數報11,398.91點，上漲78.38點，漲幅0.69％。 中鴻2月內銷盤價喊漲 Q1獲利加分 突破區間盤整 A股牛市行情再現 (工商 ) #早盤 #恒指 #國企指數 #漲幅 #開低走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》海運的美好時代 運費驚驚漲不停 07:442021/01/18 財經 恒大物業立兩大年度目標 挑戰龍頭寶座 04:102021/01/18 全球財經 《半導體》台積電開高震盪 護守600元 10:172021/01/18 財經 航運大打結恐危及全球製造業 美商估貨櫃至少短缺50萬個 09:292021/01/18 財經 台積電獨力難撐 指數早盤紅翻黑 09:222021/01/18 財經 面板價格還會漲 面板雙虎逆勢股漲 10:492021/01/18 財經 《期貨》三大期指分道揚鑣 1月台指期開高5點 09:092021/01/18 財經 《晨間解盤》提防中線籌碼鬆動(倫元投顧提供) 08:522021/01/18 財經 《期貨》盤勢有壓 關注量能變化(永豐期貨提供) 08:512021/01/18 財經 黃捷掃街發春聯 婦怒嗆2月6日投你 04:102021/01/18 政治要聞 坎貝爾友台 影響國軍建軍深遠 04:102021/01/18 焦點要聞 財經熱門新聞 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 特斯拉殺手推續航超1000公里新車被打臉 中科院士：不可能 - 財經 聯發科5奈米 陸手機廠灌大單 - 財經要聞 - 工商時報 航運股殺到哪 老手爆驚悚價位：勿忘「天國一輝」 - 財經 外資捧 台股10千金在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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