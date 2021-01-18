近日外界關切有色口罩恐含致癌染劑，衛生福利部食品藥物管理署及經濟部標準檢驗局，日前啟動聯合稽查，對市售30件 (29家廠商)之有色醫用口罩及82件(71家廠商)之有色非醫用一般口罩進行檢驗「禁用之偶氮色料」及「游離甲醛」2項目，結果全數符合國家標準規定。

食藥署指出，本次依據之檢測標準為CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」，評定方式為游離甲醛與皮膚直接接觸紡織品限量為75 mg/kg以下，禁用之偶氮色料含量不得超過30 mg/kg。

其中在醫用口罩部分總共抽樣30件，當中國產品抽29件，輸入品抽1件；實體通路25件、網購5件；成人用27件、兒童用3件，均符合國家標準。

非醫用一般口罩部分共抽82件，包含國產品20件、輸入品61件、無標示產地1件，實體通路48件、查廠取樣12件、網購22件，成人用61件、兒童用21件，也都符合國家標準。

食藥署及標準局指出，鑑於流行趨勢或廠商為市場區隔，市面上有色口罩之款式及銷售管道趨向多元，為維護消費者安全，將持續辦理口罩標示、流向及品質管理，必要時進行市場購(取)樣檢測，若有檢出「禁用之偶氮色料」或「游離甲醛」等有害物質不符合國家標準時，將依消費者保護法相關規定處理，最高可處以150萬元罰鍰，以確保消費者健康及權益。

(中時 )