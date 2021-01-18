看來火箭總管史東說話反覆功力，一點也不輸給前總管莫瑞！史東19日受訪時表示，「大鬍子」哈登有權擁有自己想法，或做他想做的事情，「我的感覺是，在上季復賽結束後，哈登就已經做出了決定，感覺就是這樣，這就是我想說的一切。」

「我不知道該怎麼說，情況就變這樣，沒有遺憾，」史東表示，「當交易完成後，我跟哈登進行一次很棒對話，我們現在關係不錯，他跟球隊關係也不錯，現實就是你不知道未來會怎樣，他做出了決定，我們繼續前進，也希望他一切都好。」

只是史東的這番話，明顯跟他在季初放話全力慰留哈登說法不同，要不是哈登接連做出擺爛動作，甚至先前輸給湖人賽後放話火箭沒救了，火箭恐怕仍然不想放走哈登，畢竟換來再多的選秀權，火箭都必須面臨浪費8年扶植哈登的代價。

「有趣的是，我們之前沒人意識到哈登會變這麼好，他超越我們期待，卻不是世上唯一能做到這點的人，」史東說，「我們會找到一群可以做到這點的球員，這取決於我們，這就是比賽的一部分。當你做出這種交易，人們感覺公平合理，這是很重要的。」

(中時 )