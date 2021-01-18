南俊國際(6584)去年12月營收來到全年最高，主要來自於美國大型資料中心新客戶的伺服器導軌新產品拉貨力道增溫等因素，不過，全年受到疫情影響，營收年減16.1％。展望2021年，南俊表示，根據新資料中心客戶提供的出貨預測，今年伺服器導軌營收審慎樂觀，伺服器導軌產品營收占比例力拚2成，待獲利穩定後將進行上櫃掛牌計畫。

南俊2020年12月營收1.54億元，月增23.8％，年減5.3％；累計2020年營收14.49億元，年減16.1％。去年12月及第4季營收回升到當年度最高，主要受到美國大型資料中心新客戶的伺服器導軌新產品拉貨力道增溫，加上原有品牌伺服器客戶營運回穩，以及其他北美地區工具櫃、家電、廚櫃等客戶下單逐漸恢復正常所致。

根據研調機構DIGITIMES Research指出，未來5年在公有雲服務、高效能運算（HPC）、AI應用以及5G電信資料中心等需求驅動下，預計2020至2025年全球伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）將達6.7％，有助於伺服器導軌的長期需求。法人預估，南俊在大型新資料中心客戶的訂單挹注下，2021年全年伺服器導軌產品營收佔整體公司營收比重有望達到20％以上，後續其他資料中心新客戶產品開發進度值得期待。惟近期美元匯率走貶以及鋼材上漲恐侵蝕公司毛利，端視公司轉嫁能力而定。

南俊指出，因應匯率及原料影響，公司短期策略是與客戶協商調漲價格，長期策略則是持續提升高附加價值產品比重，同時持續調整自動化生產模式以提高生產效率。該公司2020年上半年每股小賺0.02元，目標在獲利穩定後，將朝上櫃掛牌之路邁進。

(時報資訊)