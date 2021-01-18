美國總統當選人拜登與副手賀錦麗（Kamala Harris）即將在美東時間1月20日就職，受新冠肺炎疫情影響，拜登的就職典禮規模大縮水，相較往年20萬人參與盛況，今年約只釋出1,000張門票，現場畫面顯示，每個位子之間都保持一定距離，可以預期，今年拜登的就職典禮將無法複製4年前的川普就職盛況。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，拜登的總統就職典禮即將在美東時間1月20日中午12時登場，相較歷屆給予國會議員20萬張進場觀禮門票，早在去年12月，「就職典禮國會聯席委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies）就已經宣布，今年礙於新冠疫情，總統就職典禮的現場觀禮座位將大幅度縮水至約1,000人，100名參議員及435位眾議員僅可攜帶一名眷屬入場，另外據娛樂網站TMZ報導，拜登與賀錦麗也可以邀請部分人士進場。

根據網友上傳的TikTok影片顯示，華府國會大廈前已經架起就職典禮講台及座位區，為了遵守社交距離政策，每個座位之間都維持一定距離，觀禮區周圍也搭建了臨時看台，以備不時之需。

川普2017年就職總統時，湧至現場的民眾從國會大廈前綿延至華府國家廣場。

礙於大批川粉6日闖進國會暴動，為了防範類似暴力事件再度發生，華府國家廣場（National Mall）、多處華府聯外道路已經關閉，可以預期4年前川普就職時民眾並肩擠在國會大廈前觀禮的人潮盛況將不復見，當年湧進國會大廈前的人潮甚至蔓延至國家廣場。

華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）呼籲民眾不要前來觀禮，在家看直播就好。

美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI）警告，拜登就職前夕，全美50州首府可能出現武裝示威行動。

(中時新聞網)