台積電(2330)持續增加資本支出，廠務工程廠漢唐(2404)今年營收可望持續維持成長動能，營運繼續挑戰新高紀錄；公司已簽約未認列之訂單金額超過400億元，超過去年一整年的營收。

隨著半導體先進製程需求持續增長，台積電持續擴大資本支出，台積電將今年資本支出拉高到250億~280億美元新高，年增45%~62.4%，其主要用於先進製程領域，有望帶動建廠需求。

法人預期，漢唐今年在主力客戶需求持續熱絡，帶動營收將持續成長。漢唐最大客戶為台積電，台積電的12吋廠有80%無塵室由漢唐承包，是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商，台積電資本支出大幅提升，漢唐也將受惠，加上美光台中廠案訂單也會逐步認列，今年漢唐營收表現可望將持續成長。目前漢唐已簽約未認列之訂單金額超過400億元，提供中長期營收動能。

漢唐受惠半導體先進製程需求持續增長，營運可望再創新高。累計去年營收358.37億元、成長49.81%，創歷史新高。去年前3季營收288.08億元、年增約72%，稅後淨利31.48億元、年增54.87%，EPS為16.52元、為歷年同期新高。法人預期，漢唐去年可望賺逾二個股本，EPS上看21元。

(時報資訊)