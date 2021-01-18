立法院經濟委員會今(18)日審農委會特別基金等預算，現場國民黨立委翁重鈞、孔文吉等批農委會過去1年許多補助款「重綠輕藍」，預算審查時以逐條不同意杯葛表達不滿，本日審查結論最後交付黨團協商，並全案送院會處理。

日前雲林縣長張麗善批農委會補助款專為綠委而開，今日立法院經濟委員會上國民黨立委也紛紛表示不滿，立委翁重鈞說，經濟委員會或立委的建議若不能被接受，非得要透過行政院中部辦公室，處理上有了色彩就會非常遺憾；然後個別立委員會到地方考察結果把地方官員嚇得要死，連一個鎮的代表都不敢參加，自己原本是很支持農委會的，但如果農委會用這樣的態度面對國民黨立委，「我覺得這樣就沒意思了啦。」

立委孔文吉指出，委員會要公平對待每個委員的提案，南投縣豐丘村好不容易有灌溉溝渠改善經費2000萬，是自己帶著農田水利署下鄉會勘爭取到的，結果最後的施工說明會，鄉長、議員、自己都沒有被通知，只有地方民進黨立委受邀參加，「這是我努力爭取的，怎麼會這樣呢？」

農委會主委陳吉仲說， 農業沒有分藍綠，「如果我做到藍綠立委都在罵，那就是成功了」。

國民黨立委謝衣鳳發言指出，陳主委的回覆常常繞路沒有正面回答，而且還錯誤百出，「經濟委員會中許多委員都不想跟陳主委說話，好像我們講的都是屁話、都是廢話，這樣委員會的討論到底怎麼繼續下去？」

由於現場國民黨立委不滿情緒高漲，預算審查時以逐條不同意杯葛表達不滿，本日審查結論交付黨團協商，並全案送院會處理。

民進黨立委邱議瑩批「這就是標準的為反而反啊，這些都要列入會議記錄。」

(中時 )