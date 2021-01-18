教育部因天發布人事命令，國際及兩岸教育司司長職務，自今天起由駐英國代表處教育組李教育參事彥儀接任。李彥儀去年12月28日從英國返台，已完成居家隔離及自主健康管理程序。

李彥儀是國立政治大學教育學系博士，歷任教育部技術及職業教育司副司長、司長、高等教育司司長及駐外機構教育參事等職。

(中時 )