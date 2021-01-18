前駐英教育參事李彥儀 接任教育部國際及兩岸教育司長 11:342021/01/18 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部國際及兩岸教育司長今天起由李彥儀（左二）接任。（教育部提供／林志成台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部因天發布人事命令，國際及兩岸教育司司長職務，自今天起由駐英國代表處教育組李教育參事彥儀接任。李彥儀去年12月28日從英國返台，已完成居家隔離及自主健康管理程序。 李彥儀是國立政治大學教育學系博士，歷任教育部技術及職業教育司副司長、司長、高等教育司司長及駐外機構教育參事等職。 靜宜大學「全球校友日」重溫舊夢 蔡陽明榮任校友總會新理事長 國際旅客不來 飯店業要學接地氣 (中時 ) #司長 #李彥儀 #教育部 #國際 #兩岸教育 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周玉蔻再槓徐巧芯、李艷秋 李秉穎籲公佈醫院名稱 10:052021/01/18 政治 高市府曾欠業者2個月經費 04:102021/01/18 生活新聞 包機確診攪局 澳網無畏照打 04:102021/01/18 運動天地 IC載板 躍成長火車頭 04:102021/01/18 證券．權證 校服添保暖衣物 教育部、學校不同調 04:102021/01/18 生活新聞 北京示警 美勿介入台灣、南海爭議 04:102021/01/18 焦點要聞 第二期新世代反毒 教育部訂「3加1減」目標 10:442021/01/18 生活 吳佩慈專挑億萬富商當男友 為紀曉波5年未婚生4胎沒名份 06:312021/01/18 娛樂 圖書免稅綁書號審查 出版業憂民主倒退！審查若違憲 李永得承諾辭職 04:102021/01/18 生活新聞 台灣豐勵切削油 攻進國際市場 04:102021/01/18 產業特刊 坎貝爾友台 影響國軍建軍深遠 04:102021/01/18 焦點要聞 政治熱門新聞 名嘴罷免前嗆中壢人一盤散沙 後稱王浩宇活該被罷 網笑：彎轉真快 - 政治 黃捷罷免會過嗎？美智庫內部民調爆最終結局 - 政治 是否罷免對手3Ｑ哥 顏寬恒說話了 - 政治 北部某醫院內感染擴大 陳時中認了 網嘆：楊志良根本是先知 - 政治 王浩宇罷免為何學韓國瑜蓋牌？媒體人吐原因：黃捷危險 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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