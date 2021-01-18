1月17日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例109例，其中境外輸入病例16例（上海4例，陝西3例，浙江2例，湖南2例，北京1例，天津1例，福建1例，廣東1例，四川1例），本土病例93例（河北54例，吉林30例，黑龍江7例，北京2例）。

1月17日0-24時，石家莊市新增新冠肺炎確診病例52例，其中含多名小學生。目前，對所有追蹤到的密切接觸者已全部採取集中隔離醫學觀察措施，各項防控措施有序進行。

此外，據北京衛健委微博消息，1月17日0時至24時，新增2例本地確診病例，都在大興區。新增1例境外輸入確診病例，11日從從塞爾維亞出發，經丹麥乘坐國航CA878航班於12日到達北京首都機場，在機場做的核酸檢測結果為陰性，入住隔離酒店後，17日核酸檢測結果為陽性，轉送地壇醫院後，當日診斷為確診病例。

入京北京最新的防疫隔離政策為14＋7＋7，14天住在酒店集中隔離、第一個7天回到家裡居家檢疫，盡量不要外出、非必要不要外出，如果必須外出，盡量不去人群聚集的地方（各小區政策不同）；第二個7天，如何規範，還在等北京市政府的通知，這週應該即將公佈。

(中時 )