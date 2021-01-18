佳和集團董事長翁茂鍾籠絡檢警調人員，引發關注，法務部今公布調查報告，強調翁茂鍾過去所涉怡華案、諸慶恩案、怡安案、應華案4大案均將重啟偵辦。其中已故的諸慶恩被判決有罪，將主動移請檢察機關研處提起非常上訴或再審，尋求司法救濟，以維護其名譽及撫慰家屬。

法務部表示，翁茂鍾所涉4案，包括怡華案、諸慶恩案、怡安案、應華案，翁是怡華負責人，1997年7月8日怡華公司簽予百利銀行的美金1000萬票本票到期，怡華向台北地院提起確認本票債權不存在之訴，之後翁茂鍾多次找時任最高法院法官的石木欽討論百利案。

怡華財務副總吳仙富在1998年3月3日辯論終結日當天向台南地檢署自首，承認是他偽造怡華公司面額1000萬美元本票及公司相關憑證，扭轉了百利案的案情。自首案於1998年3月3日由台南地檢署受理，怡華於3月9日一審勝訴，5月南檢起訴吳仙富偽造文書，吳得以緩刑並沒收美金本票，吳自首後全身而退。

當時南檢承辦檢察官曲鴻煜、檢察長方萬富與翁有接觸，事後並購買鍾的公司股票，案件偵辦公正性恐遭外界質疑。

第二件是「諸慶恩偽造定存單案」。諸慶恩曾是法國巴黎銀行（原名百利銀行）經理，在百利案後反遭翁求償5億元。當時擔任調查官的秦台生也向台北地檢署檢舉，反控法國巴黎銀行用假的定存單做擔保，涉及偽造文書等罪。諸慶恩遭台北地檢署起訴，二審2002年判他4個月徒刑及緩刑3年，諸再上訴到最高法院，諸2003年過世，年僅30多歲，翁仍對諸當時9歲與8歲的女兒追債，直到2004年法院認定翁無法證明公司有損失，判決諸家姊妹不用賠償確定。

法務部認為，此案繫屬台北地檢署期間，雖發交調查的檢察官與承辦檢察官、檢察長未曾與翁茂鐘接觸，不過，辦案單位台北市調查處機動組主任秦台生卻與翁茂鍾不當接觸，有無影響案件偵辦？亦恐遭外界質疑，有必要重啟調查。

第三案是「怡安公司內線交易案」。此案經台南地檢署偵辦後不起訴處分，承辦檢察官雖未曾與翁茂鍾有飲宴或接觸，但台南地檢署的偵查案卷逾保存期限，已依法銷燬，無從檢視，還是造成外界許多質疑，有必要重啟調查。

第四案是「應華炒股案」，法務部指出，承辦本案的台中地檢署檢察官及上訴後蒞庭的台中高分檢署檢察官，雖均未曾與翁茂鍾飲宴接觸，不過，本案翁茂鍾曾被判處有期徒刑8年，又撤銷改判為徒刑8月，刑度落差太大，台中高分檢卻未上訴，讓翁免關定讞，引發外界猜疑，有必要重啟調查。

(中時 )