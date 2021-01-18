大陸國家統計局18日公布多項經濟數據。2020年全年，城鎮新增就業1,186萬人，明顯高於900萬人以上的預期目標，完成全年目標的131.8％。另外，截至2020年末，城鎮登記失業率為4.24％，低於5.5％左右的預期目標，顯示整體就業情況尚屬樂觀。
統計局官網公布的數據顯示，2020年12月份，全國城鎮調查失業率為5.2％，與上年同期持平；其中25至59歲人口調查失業率為4.7％，與上年同期持平。2020年年均城鎮調查失業率為5.6％，低於6％左右的預期目標。
12月份，31個大城市城鎮調查失業率為5.1％。2020年末，城鎮登記失業率為4.24％，低於5.5％左右的預期目標。
全年農民工總量28,560萬人，比上年減少517萬人，下降1.8％。其中，本地農民工11,601萬人，下降0.4％；外出農民工16,959萬人，下降2.7％。農民工月均收入水準人民幣4,072元，比上年增長2.8％。
(工商 )
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