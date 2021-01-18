少數川粉對美國總統川普宣稱贏得2020總統大選的說法深信不疑，當局憂心發生暴力示威活動，派出大批執法人員嚴陣以待，不過數州州議會外今天僅有少數抗議民眾現身。

路透社報導，美國華府國會大廈1月6日發生的致命攻擊助長右翼極端分子士氣，聯邦調查局（FBI）警告恐發生武裝示威活動，全美十幾個州出動國民兵協助維護州議會建築物安全。

安全官員將今天視為第一個主要引爆點，因為反政府「布加洛」運動（Boogaloo）幾週前就計劃這天在所有50個州舉行集會。

但截至今天傍晚僅少數示威民眾走上街頭，與其相對的是大批執法人員和新聞媒體。

負責保護位於哈立斯堡（Harrisburg）的賓州州議會安全的賓州總務局發言人湯普森（Troy Thompson）說：「今天這個活動可說是雷聲大雨點小，我們很慶幸結果是如此。」

警方先前預期會有大批人潮湧入而封鎖的州議會周邊街道，已在今天下午重新開放。

僅少數川普支持者現身，包括來自賓州赫希（Hershey）的34歲石膏板安裝工亞力克斯（Alex），他表示6日國會大廈遭包圍時自己有在現場，但並沒有闖入國會內部。

他穿著帽T，上面有醒目的「2020舞弊」字樣，他表示自己認為去年11月的總統大選勝利被偷走，想展現對川普的支持。他也提到今天賓州州議會抗議民眾人數稀少一事，表示「什麼也沒發生」。

在密西根州，位於蘭辛（Lansing）的州議會大廈今天下午也有十幾名抗議民眾，其中少數攜帶步槍。一人穿著軍褲、戰術背心和藍色夏威夷衫，是布加洛運動人士的招牌裝束。

一名男子站在州議會大廈草坪上，表示：「我不是來搞暴力的，我也希望沒人來這裡搞暴力。」這名拒絕透露姓名的男子戴著「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的帽子，揮舞「別惹我」（Don't tread on me）旗幟。

到了今天晚間，密西根州議會建物附近已空無一人。

(中央社)