台中市大里區立仁里里長鄭伯其18日發起罷免立委陳柏惟，帶頭到大甲鎮瀾宮參香，台北市議員羅智強、台中市議員羅廷瑋到場力挺。對於陳柏惟日前表示罷免他要有正當理由，羅智強高分貝說「萊豬立委還不夠正當嗎？背叛台中人民食安健康還不正當嗎？台中市民有多少的比例反對萊豬還不正當嗎？自己不先反省檢討自己」。

羅智強說，他從台北一路騎腳踏車要到屏東，現在騎到台中，沿路上聽到很多民眾對於民進黨硬將萊豬放進來感到非常憤怒及不滿，但是他們完全不當一回事，只好用兩個方式去改變命運，第一就是發動反萊豬公投，第二就是割萊委罷免，這兩個是相輔相成的路徑。在台北他發起罷免萊豬立委吳思瑤，第二位割萊委對象出現了，就是鄭里長決定要挺身而出發起罷免陳柏惟。

對於陳柏惟說罷免他要有正當理由，羅智強高分貝說，他是萊豬立委還不夠正當嗎？背叛台中人民食安健康還不正當嗎？台中市民有多少的比例反對萊豬還不正當嗎？自己不先反省檢討自己，什麼叫正當理由，罷免別人都叫正當理由，罷免到你就不叫正當，挺萊豬挺成什麼樣子？跟王浩宇有什麼兩樣。罷免是非常困難的，到現在為止，他也不認為罷免會一帆風順，就一定罷的了。

羅智強指出，王浩宇被罷免成功後，民進黨從上到下，蔡英文、民進黨中央，包括吳思瑤都講不要操作對立，過去蔡英文在面對罷免時，她說，罷免跟選舉都是人民的權利，然後民代要全力以赴。以前，民進黨綠營在發動割藍委，發動罷免韓國瑜都是民主，但同樣事情發生在民進黨身上，他們就硬扣一頂仇恨跟對立的帽子。

羅智強氣憤說，「蔡英文，您是金魚腦嗎？您腦袋變金魚嗎？」 您半年前講過的話，馬上忘了罷免韓國瑜所講什麼話？罷免是憲法規定的權利，如果只是要仇恨、對立的話，那麼首先蔡英文您先下台算了，因為您最先煽起仇恨跟對立。

(中時 )