【法界醜聞】法官陳世淙撤太陽花有罪判決 收富商禮竟無法可管 11:482021/01/18 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 涉煽惑群眾攻占行政院的「太陽花學運」核心成員魏揚（右）等人。(中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最高法院龍頭庭、刑事第一庭庭長陳世淙今天將攻占行政院被告魏揚等人的有罪判決撤銷，他收富商衣服及禮品從2007年到2013年，收禮庭長的判決是否人民會接受，司法院祕書長林輝煌表示，因為已逾5年及10年時效，司法院無法可管。 此外，目前擔任懲戒法院法官的洪佳濱、最高行法院審判長鄭小康及最高法院庭長陳世淙，都被調查發現分別有不當宴飲，及受贈物品，都因逾司法院懲戒權及行政懲處權而「沒事」。 國5直通蘇花改 月底提報交通部 攻占行政院可主張無罪 最高法院判決創設抵抗權 (中時 ) #司法院 #收禮 #無法 #可管 #庭長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中正大學管院 參訪金門企業 04:102021/01/18 投資理財 分科就醫 無形浪費健保資源 04:102021/01/18 生活新聞 存老本優選目標風險組合基金 04:102021/01/18 投資理財 中鴻2月內銷盤價喊漲 Q1獲利加分 04:102021/01/18 證券．權證 科學家新視野－科學研究中的相關與因果 04:102021/01/18 專題周報 學測防疫 8考區規畫隔離試場 04:102021/01/18 生活新聞 台中銀服務升級 手機門號可轉帳 04:102021/01/18 全球財經 北市房仲公會 理事長選舉白熱化 04:102021/01/18 產業．科技 中正大學天鵝染禽流感 全面撲殺 04:102021/01/18 地方新聞 臨床難判斷 案856有慢性鼻炎 指揮中心不排除醫院環境感染 00:562021/01/18 生活 聚陽現增每股訂價136元 可籌資29.92億元 10:432021/01/18 財經 社會熱門新聞 外籍女拒戴口罩比中指又飆Fxxk 台鐵列車長霸氣拒載 - 社會 太陽花攻占政院 終局判決將出爐 - 社會 前松聯幫主「豹哥」猝逝家中 妹妹王蘭發文哀悼 - 社會 床單驚現血紅瀑布 摩鐵員工哭喊：素質太差了吧 - 社會 調查局21名高官異動 雙北及台南3處長換人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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