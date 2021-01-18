最高法院龍頭庭、刑事第一庭庭長陳世淙今天將攻占行政院被告魏揚等人的有罪判決撤銷，他收富商衣服及禮品從2007年到2013年，收禮庭長的判決是否人民會接受，司法院祕書長林輝煌表示，因為已逾5年及10年時效，司法院無法可管。

此外，目前擔任懲戒法院法官的洪佳濱、最高行法院審判長鄭小康及最高法院庭長陳世淙，都被調查發現分別有不當宴飲，及受贈物品，都因逾司法院懲戒權及行政懲處權而「沒事」。

(中時 )