2017年危老政策上路，似乎讓老屋春天再現，根據台灣房屋集團趨勢中心統計，六都屋齡30年以上的老屋，4年來以台南漲幅最大，高達37.6％，高雄則以漲價19.5％排名第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐18日表示，危老重建是政府為了加速市容更新而推動的政策，雖然危老的同意門檻為百分之百，但，沒有最小基地面積的限制，且審議流程簡便，加上時程容積獎勵，因此，近年老屋循危老途徑改建的風氣日盛。

她說，從2017年政策上路至2020年底為止，累計全台已核准1,236案，由於去年更進一步修法，增加規模獎勵制度，可望進一步加速促進危老重建的推動。

由於都更商機看俏，4年來，30年屋齡以上的老屋，身價看漲，台南老屋從2017年的每坪9.3萬元，漲到2020年的12.8萬元，漲幅達37.6％，台灣房屋台南成大加盟店東歐明東表示，危老重建只是台南老屋創造身價的原因之一，主要因為房價基期低，加上龐大的觀光商機，讓台南老屋房價扶搖直上。

歐明東指出，台南擁有全台古都的榮銜，文化底蘊深厚，因此，後疫情時代的國旅熱潮，讓台南擁有龐大的觀光商機，除了安平老街、國華街等觀光老街，許多原本不起眼的巷弄老屋，也接連打造成極具特色的文創商店，進而形成一個又一個的特色老街，像神農街、正興街就是最具代表性的新興旅遊商圈。

而台南老屋身價越老越值錢，不論買來出租或轉售，都相當吸引投資人目光，他說，例如位於神農街的一棟86年老屋，就曾以近3,000萬總價成交轉租做為文創商店，而台南知名的百年酒樓「寶美樓」， 2020年也由知名連鎖咖啡業者進駐展店，將老屋活化重現風華，更藉由老屋魅力成功打響品牌知名度，帶入龐大商機，因此將老屋做為商業用途，能創造更大效益，也讓台南老屋身價跟著水漲船高。

(工商 )