為衝刺疫情後觀光產業，觀光局18日舉辦疫後觀光轉型論壇，經濟部政務次長陳正祺出席致詞時表示，會議、展覽、觀光工廠等都是經濟部轄管範圍，若業者爭取到國際會議在台舉辦，就會給予補助，觀光工廠的範疇也擴及「新創園區」的參訪行程。

對於經濟部轄管與觀光產業相關的業務，陳正祺表示，第一是獎勵旅遊、會展產業，據貿協統計，4,000多家亞洲企業，疫情後要辦獎勵旅遊，台灣是首選。在國際會議舉辦上，國際組織每年都要找不同國家舉辦，展覽反而是每種產業每年會在同一地方辦展。

所以國貿局祭出誘因，陳正祺說，業者在爭取、推廣、舉辦國際會議或是爭取順道觀光，國貿局都給補助；若去參加國際會展組織、當選理事，經濟部也給補助。近期就爭取到像是亞洲生技展（Bio Aisa）2千多個攤位在台舉辦，實體、虛擬同步進行。

第二是地方創生，陳正祺說，中小企業處透過「OTOP（One Town One Product）一鄉鎮一特產計畫」挖掘城鄉特色，讓青年回鄉創業，業務除了吃喝玩樂之外也盼結合觀光巴士、觀光護照與遊程。

第三是觀光工廠則由工業局管理，陳正祺指出，一年產值50億、1900萬參訪人次，除了飲食，也朝向博物館、展覽等型態發展，但觀光工廠不限於「工廠」，中小企業處也管理許多新創園區，如：桃園虎頭山創新園區，已經接待200多組國外參訪團，也是觀光工廠的新型態。

(工商 )