隨著車用回溫，8吋晶圓代工廠世界先進(5347)董事長方略看好今年半導體需求全面復甦，公司能見度可以看到今年第三季，也會持續朝擴充產能的方向努力。

股利政策方面，世界先進過去4年現金股利都達到3元水準，2019年度配息率約89.4%。對於今年股利政策，世界先進盈餘配息率在9成以上的政策不變。

去年開始，隨著5G、遠距商機持續爆發，搭配車用需求逐步回歸，使8吋晶圓代工供給緊俏情況至今仍無法紓解。世界先進董事長方略日前表示，今年車用營收成長幅度將優於整體平均值，半導體需求全面復甦。

世界先進目前車用相關營收占比不到10%，方略表示，車用營收占比持續成長，今年成長幅度將優於整體平均值，他指出，去年每輛新車內含半導體IC價值約500多美元，今年將進一步提升至600美元，增加約2成，且汽車出貨量可望由去年的7200萬輛，成長至今年的7700萬輛。

由於產能供不應求，世界先進過去這幾個月及接下來幾個月，都努力進行產能擴張，新產能也很快被填滿。在資本支出方面，世界先進去年資本支出金額約36億元，今年預計將較去年增加。

世界先進去年營收創新高，隨著8吋晶圓代工供給仍緊俏加上漲價，今年營運可望持續向上。

世界先進2020年全年營收331.31億元，年增17.13%。前三季營收244.14億元，年增16.53%，稅後淨利44.84億元，EPS為2.74元，法人預估，去年EPS約在3.8~3.9元。展望今年，全年營收、獲利仍可持續成長，獲利挑戰新高紀錄。

(時報資訊)