健和興(3003)自結2020年稅後盈餘為3.69億元，每股盈餘為2.33元，受惠於綠能及電動車成長趨勢，今年營運不看淡，健和興表示，今年上半年有機會比去年上半年好，在外資買盤力挺下，健和興今天盤中股價再度逆勢漲停，創下2018年4月17日以來新高。

健和興以生產綠能電工、(電動)汽機車、家電端子及連接器產品為主，其中汽機車連接器部分，健和興致力將產品由端子走向汽車關鍵零件，針對電動車輛與充(換)電系統產業研發整體性新產品，目前產品包括應用於車輛之電力及訊號傳輸、儀表板、前後照鏡燈、電動窗、音響、車燈、電源控制、電動車及充電槍等，並已成為美國知名電動車大廠供應商。

健和興自結去年12月合併營收達3.7億元，月成長15.87%，年成長12.83%，創下單月歷史新高，營業淨利為8436萬元，月成長35.08%，年成長40.45%，創下歷年單月新高，受美金貶值，產生未實現外幣評價損失3696萬元影響，單月稅前盈餘為4766萬元，月減9.51%，年成長66.05%，累計2020年第4季合併營收達9.92億元，季增18.71%，年成長6.21%，創下單季歷史新高，以目前實收資本額15.57億元計算，去年第4季每股稅後盈餘為0.52元，累計2020年合併營收為33.82億元，年減3.45%，稅前盈餘為4.76億元，稅後盈餘為3.69億元，每股盈餘為2.33元。

由於去年上半年基期較低，健和興表示，今年上半年有機會比去年上半年好，並期待今年業績比去年好。

(時報資訊)