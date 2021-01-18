聯德控股-KY(4912)去年第4季在手機及運動器材客戶積極拉貨下，營收來到18.06億元，為8季來最高，2020年營收創下54.44億元歷史次高。展望2021年，在手機、健身器材及星鏈計畫出貨大幅增加下，法人估計營收及獲利有望挑戰2018年歷史新高表現。聯德控股股價今年逆勢上漲，漲幅一度達到6％，是去年9月10日以來最高價。

聯德控股去年第4季如預期營收來到全年高峰，達到18.06億元，年增8.9％，不過，由於手機客戶還在調整良率，影響出貨動能，也使得單季營收未能再衝歷史新高。但以12月營收觀察，手機客戶出貨已經回到正常水準，目前拉貨持續，預期第1季仍可望受惠。

美系健身器材客戶去年11月出貨量達到4000台，今年1月可以達到6000台的出貨量，第2季後單月上看1萬台，今年的出貨量仍可望較去年倍增。由於目前缺櫃尚未緩解，公司也積極協調，讓出貨更為順利。此外，公司也是星鏈計畫散熱供應商，2020年初期出貨約50萬顆，今年上看200萬顆，對公司營運可望進補。

聯德控股去年前3季每股盈餘5.76元，第4季認列處分林口土地利益，加上第4季營收規模放大，法人對於2020年每股獲利8元看法不變。

(時報資訊)