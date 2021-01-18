日本演員鈴木保奈美在1991年主演的《東京愛情故事》今年迎來播出30周年紀念，她飾演敢愛敢恨的「赤名莉香」一角，轟動亞洲，婚後暫退幕後再復出，她1998年婚後暫退幕後當家庭主婦，現已完全回歸一線，如今她已是演藝總資歷25年的資深演員。

去年10月日劇《35歲的少女》頂灰髮扮演柴崎幸的母親，充滿魄力的演技另觀眾眼睛一亮，又在日劇《SUITS無照律師》中，與《東京愛情故事》老搭檔織田裕二睽違27年合演，戲約、代言不斷，在日本已上映的黑色喜劇新片《完美陌生人》中她也演出主要角色。

而近日最新期《女性SEVEN》與《Real Live》《Livedoor News》等日媒皆報導，鈴木與石橋可能爆發離婚危機。她去年9月以3億日圓（約台幣8千萬元）現金一次付清購下東京一等地區豪宅，而她原屬老公的個人事務所，去年7月自己成立了新事務所，事務所代表為鈴木的親姐、董事為鈴木的母親，而完全不見石橋的名字，種種行動讓日媒聯想她準備離婚的可能。

老公緊迫盯人又愛忌妒

鈴木1998年與名諧星主持人石橋貴明帶球3月閃婚，石橋貴明為資深諧星，2018年最後一個主持的電視節目收掉之後，手上沒有任何電視節目，人氣陷危機。石橋去年6月開始化身YouTuber，靠著堅強的幕後團隊執行企劃，節目吸睛度高，訂閱視聽人數節節上升，目前達150萬人，收入不錯。

鈴木與石橋共有3個女兒。小女兒即將自高中畢業，鈴木終能重返演藝事業。而據傳老公石橋緊迫盯人，要她一下戲立即返家，於是鈴木在每次戲份拍完不得不立刻閃人。石橋甚至令她「不准與同戲男演員交流」，織田裕二《SUITS無照律師》記者會上讚鈴木「完全和27年前一樣知性、可愛，真是位很棒的女性」引起了石橋嫉妬心。

「孩子都有自己的房間 但我沒有」

鈴木向劇組友人吐露：「好不容易回來演戲，老公一直嚷不准這樣不許那樣，說實話搞得我很煩。」石橋現在無常態節目，在家時間增多，鈴木為了能獨處才購房子給自己使用。鈴木去年2月接受《婦人公論》雜誌專訪提到家庭生活時說：「孩子們都有自己的房間，然後就會想到『咦，我怎麼沒有自己的房間』」，也許在當時就有了購屋自用的想法。

鈴木在1994年與F1解說員川井一仁結婚，但維持3年後於1997年離婚，日媒據一名當地記者說法指出，已有一次離婚經驗的她，就算再次離婚也應無罣礙。

鈴木保奈美（右）與織田裕二1991年主演的《東京愛情故事》今年迎來播出30周年紀念。

「莉香」鈴木保奈美（左）與「完治」織田裕二黃金搭檔在《SUITS無照律師第2季》重逢。（摘自LINE TV）

(中時 )