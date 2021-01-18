經濟數據顯示，美國消費者支出不振，即使中國大陸經濟成長傳出好消息，但市場憂心疫情可能有加劇疑慮，韓股早盤也開低走低。KOSPI指數暫為3,056.78點，下跌29.12點，跌幅0.94%。

權值股漲跌互見，三星電子和樂金化學分別跌1.6％與跌1.1％。藥商賽特瑞恩(Celltrion)則漲3.2％，現代汽車也漲1％。

15日，美國12月零售業績連三個月減少，為抑制疫情擴散的社交限制，導致失業者增加。另外，景氣復甦力道增溫下，中國大陸18日公布的2020第四季經濟成長和12月工業輸出，都有正向數據傳出。

由於再過一個月就是農曆春節，但中國大陸東北此時卻傳出染疫者增加，引發市場不安。

Kiwoom分析師表示，利空包括中國大陸湖北緊急封鎖，以及美國零售銷售數據不佳。但是，中國大陸經濟成長數據超越預期，也讓市場對景氣復甦增加信心。

最新匯價，目前1美元可兌換1,103.5韓元，韓元貶值0.37％，失守1100重要匯價關卡。

(時報資訊)