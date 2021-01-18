元大金(2885)繼2020年宣布全台首家100％使用綠電的銀行分行及證券分公司誕生，開創金融綠電元年，並因應《巴黎氣候協議》欲達成「2030年全球減碳50％，2050年達到淨零碳排」的目標，預計從今年第3季開始，將集團總用電量的10％改為採用綠電，由旗下五大子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信及元大期貨加入響應，正式成為全國首家承諾2022年達成綠電使用率達10％的金融業者，集團總採購綠電度數將達到375萬度，等同於減碳2,000公噸，超過5座大安森林公園的年度碳吸納量。

台灣綠電市場自2017年《電業法》修正迄今已逾3年，從試辦綠色電價到銷售再生能源憑證直至開放綠電自由市場交易，企業得以直接採購綠電，2020年開啟台灣綠電交易元年。隨著今年元月1日起，用電大戶條款上路，綠電需求將出現爆炸性成長，元大金控以前瞻思維，再次與綠電售電業者瓦特先生合作規劃擴大使用綠電，覆蓋率達集團總用電量10％，不僅有助於降低溫室氣體排放，更率先樹立金融業自發性支持再生能源產業及環境永續領先指標。

依《再生能源發展條例》第十二條規範(即用電大戶條款)，契約容量大於5,000瓩的用電大戶須於2025年達到10％的再生能源使用，金融產業因產業特性，耗能需求未及科技、製造業高，未納入用電大戶名單，但元大金衡量整體用電情況及順應國際減碳趨勢，自發性擴大使用綠電且提前於2022年達成使用率10％目標，結合長期以來推行ISO 50001能源管理系統，使能源管理績效整體提升近10％、減少碳排放逾4,000公噸，旗下316個營業據點更全數完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，覆蓋率達100％，且皆通過第三方查驗。

(時報資訊)