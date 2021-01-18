台股上周在台積電(2330)法說會報喜下，創下16041點的歷史新高，不過，隨即快速修正，上周外資整體也出現賣超，結束連續4周的買超。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超金額為54.57億元，今年以來至上周五為止，外資累計買超為579.99億元。
外資總持有股票市值為22兆1,953.45億元新台幣，占全體上市股票市值的46.73％，較1月8日的21兆7,023.70億元新台幣，增加4,929.75億元。
在個股部分，上周外資買超最多的一檔是鴻海(2317)，連續兩周買超居台股之冠，總計買超張數為124,010張，友達(2409)居次，買超104,958張，宏碁(2353)買超52,226張排第三。
賣超方面，海運股獲利了結，長榮(2603)賣超102,446張最多，面板股兩樣情，群創(3481)賣超61,625張排第二，台積電賣超46,176張居第三大。
(時報資訊)
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