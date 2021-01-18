擁有維珍航空的英國百萬富翁布蘭森(Richard Branson)，其所屬的維珍軌道(Virgin Orbit)周日成功地將在「空中發射」的火箭射向太空，並將十枚美國太空總署(NASA)的衛星射向軌道，為公司在去年停止測試發射後，邁向新里程碑。

LauncherOne火箭掛在名為宇宙女孩的波因747客機的下方，在周四中午時間火箭在空中被投下，然後點燃牛頓三引擎，成功地衝出大氣層，火箭為首次成功地投向太空。

維珍軌道在公司推特中表示，該宇宙女孩波音747客機起飛約兩小時後，成功送出火箭，並進入太空。該火箭約70英尺(約21公尺)，成功地將NASA十顆小型衛星送向太空軌道，而維珍軌道尚未確認是否有按照計畫地如此部署。

周日的成功發射讓維珍軌道進入競爭日益激烈的商業太空計畫，「空中發射」的方式是維珍軌道的特色，其他競爭公司例如Rocket Lab和Firefly Aerospace都是設計出較小規模的衛星發射方式，以滿足日增的衛星需求。

維珍軌道在去年的測試，LauncherOne火箭在離開飛機後，主引擎過早關閉，以至於未能抵達太空。

維珍的高層表示，與傳統的從地面升空相比，高空發射能讓衛星更有效地進入和安置於計畫的軌道上，並減少了天候的影響因素。

(時報資訊)