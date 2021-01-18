「華爾街日報」今天報導，美國總統當選人拜登欽點的財政部長人選葉倫19日到國會山莊出席確認聽證會時，預料會重申美國將由市場決定匯率的承諾。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述熟悉葉倫（Janet Yellen）對聽證會準備工作的拜登（Joe Biden）交接團隊官員報導，葉倫將在聯邦參議院確認聽證會上明白表示，美國不尋求弱勢美元。

根據「華爾街日報」報導，如果被問到新政府的美元政策，葉倫將會表示：「美元與其他貨幣的價值應該由市場決定，市場會針對經濟表現的變化進行調整，並總體上推動全球經濟的調整。」

根據華爾街日報，葉倫將會表示，「美國不尋求透過弱勢貨幣來取得競爭優勢」，「我們應該反對其他國家這樣的作法」。

記者詢問拜登交接團隊官員對葉倫證詞的看法，但未獲得回應。民主黨籍的拜登將於20日就職。

葉倫列舉的政策大綱，代表新政府預料會回歸對美元的傳統立場。即將卸任的共和黨籍總統川普多年來反對美元強勢，認為美元強勢會讓其他國家擁有優於美國的競爭優勢。

但去年川普的思維似乎開始轉變，他在5月間表示，現在是「美元強勢的好時機…大家都希望擁有美元，因為我們保持美元強勢，我讓美元保持強勢」。

(中央社)