大陸電動車後起之秀蔚來上上週末發布品牌首款配置自動駕駛系統的新款房車NIO ET7，並稱明年可提供的150kWh(千瓦．小時，即台灣電費計價單位「度」)版續航里程達1000公里。但專研新能源汽車動力系統節能研究的中國科學院院士歐陽明高，周末卻稱這不可能，暗諷其吹牛，引發熱議。

歐陽明高身兼清華大學教授、汽車安全與節能國家重點實驗室主任，2017年入選中科院，還是中國民主同盟副主席，2008年起連3屆當選全國政協委員。他16日在電動汽車百人線上論壇說：「如果某一位說，這輛車既能跑1000公里，又能幾分鐘充滿電，而且還特別安全，成本還非常低。那麼大家不用相信，因為這是不可能的。」

NIO ET7的150kWh版本聲稱不再採用液態鋰電池技術，而是改採固態電池技術，蔚來汽車董事長李斌說，新電池可以實現50%能量密度提升。但在歐陽明高發言否決此可能性前，業界就有人懷疑該技術能否這麼快進入商用，國聯汽車電池研究所董事長熊柏青稱：「全固態電池現在距商業化還很遠，現在甚至做個演示都還很困難。10年內完全攻克全固態難度挺大，反正至少這5年沒戲了，我們也做這東西。」

蔚來去年交車43728輛，年增112.6%，自2018年6月起累計已交付75641輛，公司股價也隨實體銷量增漲而升高，去年全年漲幅約10倍，李斌被問到為何ET7售價44.8萬人民幣起比降價至33.99萬人民幣的特斯拉(Tesla)Model Y還貴，當時甚至嗆「特斯拉不是真降價，是本來就只值那個價。」

上周一(11日)蔚來在紐約股價創下盤中66.99美元、收盤62.70美元2項歷史新高，但隨後股價就開始滑坡，上周五(15日)收跌幅度達7.56%、報56.27美元。

除了蔚來NIO ET7被網路點名，廣州汽車集團Aion(或簡稱廣汽埃安)的石墨烯電池也被認為可能是歐陽明高諷刺對象。廣汽埃安總經理古惠南隔天就在同論壇緩頰，說：「大家不要錯誤理解歐陽明高院士的話，過去即便電池可以滿足8分鐘充滿1000公里，充電樁未必能承受得住。技術與營運推廣是2個問題，大家還是要科學地對待技術的進步。」

廣汽董事長曾慶洪稱石墨烯超級電池已經進入實車測試階段，正在黑龍江黑河做冬季測試，首款搭載車型是Aion V，預定今年9月可以量產。宣布後同樣造成廣汽和石墨類股在陸、港股大漲，不過也有聲音質疑，石墨烯無法儲能只能用於電池負極而且成本比鋰電池材料貴數十倍，廣汽宣布的新電池可能只是名稱叫石墨烯，本質仍是鋰電池或其他介質，廣汽是老題材講新故事，有炒作股價之嫌。

股市投資人對廣汽似乎意見分歧，今天(18日)至上午11時30分，廣汽在港股早盤跌幅逾5%，暫報8.91港幣；在深圳交易所A股(普通人民幣股票)卻跳高近9%，暫報13.64人民幣。

(中時新聞網)