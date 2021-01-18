7年前群眾攻占行政院事件，魏揚等7人遭起訴煽惑他人犯罪，台灣高等法院認為，魏揚等人鼓動他人侵入政院對抗員警，不受憲法言論自由保障，判7人有期徒刑2至4月不等，上訴後，最高法院將有罪判決撤銷發回更審。對此，國民黨立委李德維怒轟這是混蛋法官的判決，台灣法治早被「太陽花」玩到一絲不掛，「民主，只剩民進黨作主」。

「太陽花」攻佔行政院，魏揚等7人二審依煽惑他人犯罪判處2月至4月不等徒刑，最高法院今（18日）撤銷判決，發回更審，因為合議庭「雖我國憲法未明文規定人民有抵抗權，依國民主權的憲政原理，仍應加以承認，得阻卻違法」，又稱所謂「公民不服從」行為，是「言論自由的特殊表達形式」，攻佔行政院是因為「自由民主憲政秩序即將或剛開始遭到破壞」，應該適用「緊急避難」，無罪或減刑。

對此，李德維也隨即在臉書發文質問何謂「公民不服從」？中華民國法律根本沒有什麼公民不服從，況且，不服從，是暴力攻占公署嗎？緊急避難？國民黨團按照議事程序審議服貿，法律救濟程序也未窮盡，難是什麼？又緊急什麼？

李德維更轟，真沒什麼好說的，這些自以為是的混蛋法官不依法論法的混蛋判決！也正是他之前感慨的，美國民主遭逢「川普之亂」，靠著法治自我修復；台灣法治卻早就被「太陽花」玩到一絲不掛，「民主，只剩民進黨作主」。

(中時新聞網)