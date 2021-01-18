20名法官涉不當行為案，法官協會聲明，「公正廉潔是司法審判的生命」，對於有多位法官涉及收受餽贈及與特定人往來未謹守分際，甚至未善盡與審判個案當事人利益迴避責任之行為，深感痛心與失望；除了支持有關機關後續採取明快的究責作為，也虛心接受外界因此案對於法官的批評指教。

至於諸多涉及違反法官倫理規範的現職或退休法官因已罹於懲戒時效等原因，已無法追究其等違失責任，亦深感遺憾，期盼將來司法院審慎研議修訂法官法暨相關子法，更進一步完善懲戒及其他人事處分制度，以加強對法官違反倫理規範的究責機制，法官協會將全力支持後續修法作為，並會廣泛蒐集各審級法官的意見，積極參與修法程序、表達建議。

法官協會從成立以來，始終堅持法官依法獨立審判，不受來自外界的不當干涉，回首過去十餘年來，不僅大力支持「法官法」完成立法，當外界有干涉個案審判的行為，也都予以譴責並表達法官受審判獨立保障的堅定主張。這些都是希望法官群體得在健全審判環境下，本於自治與自律的理念，謹慎忠勤、迅速、妥適進行審判，以做出公正的裁判。然而擔保審判公正與獨立者，不只有賴不受外部干涉的各種制度性保障，最終仍仰仗法官的自覺與自制。法官不應該因自身行為，讓外界對司法審判公正、中立的形象產生質疑，甚至造成特定人可能以不正當方法影響審判結果的情境。如果法官欠缺這樣的自制與自省，審判獨立將成為空談。

最後，法官協會仍堅信法官群體有自省與自制的能力，希望各界繼續支持絕大多數兢兢業業、默默堅守工作崗位的法官；所有法官們也都應該以這次事件為戒，用最高標準檢視自身行為，並本於維護法治、保障人權的初衷，超然獨立且公正勤勉執行審判職務，以實現平亭曲直而受人民信賴的司法，回應國民對司法審判的期待。

(中時 )