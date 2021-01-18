藝人金剛和小嫻去年8月大方認愛，跨年夜還不忘告白女友小嫻，甜稱遇到對方是「今年最大收穫」，並曬岀兩人貼臉擁抱的照片，可說是閃瞎一票網友，昨（17日）兩人開車前往武陵農場追雪，途中竟發生擦撞小車禍，讓他呼籲要上山的遊客行車要多加注意。

小嫻昨（17日）在Instagram曬出與金剛去武陵農場追雪的合照，甜蜜爆表閃瞎不少網友，晚上則和一群友人在武陵農場露營，即便氣溫只剩下1度，全部的人都包得密不透風，但一群人仍不受低溫影響，整晚開心的閒話家常，不過上山過程卻是波折不斷，先是在路途中遇到塞車，讓金剛在Instagram曬出車潮的照片，緊接著無奈表示：「終於到了」。

小嫻與金剛到武陵農場追雪。（圖／hsien_0309 IG)

此外，金剛透露上山過程和遊覽車發生擦撞，只見車子全是擦痕還被撞凹一塊，讓他語出無奈表示：「這是39歲拍尼當，最後一個壞消息了…捧油們，開山路過彎要注意遊覽車啊，山林真的涼啊」，只能安慰自己在迎來40歲生日前，這是39歲的最後一個壞消息，而明天（19日）金剛將迎來40歲生日，因此推估此趟追雪行程是小嫻為幫他慶生而安排。

小嫻與金剛前往武陵農場路上狀況不斷。（圖／aloha6969 IG）

小嫻與男友金剛感情穩定，不僅直接入籍屏東，還在恆春夜市擺攤做生意，對於被質疑經濟狀況出問題？經紀人則表示收入OK，還是有參加外景節目，至於小嫻則表示是「成就解鎖」，此外更為新生活設立目標，除了希望能當恆春導覽員，今年也會開始在社區大學進修。

(中時新聞網)