畢爾包競技在決賽3比2擊敗巴塞隆納，摘下西班牙超級盃冠軍。（路透）

足球巨星梅西(Lionel Messi)吞下效力西甲巴塞隆納以來的第一張紅牌，他踢了753場比賽，忍受對手的推擠、糾纏、踢打，但他這位乖乖牌都一直忍耐下來。然而18日的西班牙超級盃決賽，巴薩以2比3敗給畢爾包競技，憤怒的梅西在延長賽最後一分鐘攻擊對手維拉瑞(Asier Villalibre)，遭紅牌罰下場。

這場比賽巴薩2比1領先到第90分鐘，偏偏就在這最後一分鐘，畢爾包從右側發自由球，維拉瑞亂軍之中衝出，門前一腳追平比分！充滿戲劇性的鏡頭幫助畢爾包殺入延長賽，就在延長賽第3分鐘他們又進球超前比數。

梅西踢了120分鐘白忙一場，他自己沒進球可能很懊惱，足以讓他在無球的時候以右手揮擊維拉瑞的後腦，將他打倒在地。裁判馬札諾(Gil Manzano)調出VAR影像助理觀看，判決梅西惡意犯規而送出紅牌！大概又過了3分鐘，比賽結束，畢爾包奪下冠軍。

這個犯規毫無意義，梅西的下手可能也不重，只是基於足球的特性對方一定會倒地，成為梅西效力巴薩第一隊以來的首張紅牌。雖說梅西很難堪地走下場，不過他畢竟也是忍耐了753場。

梅西在阿根廷國家隊時期已吞過紅牌，第一次是2005年對匈牙利，那年他才18歲。另一次是2019年美洲盃對戰智利，這次是比較有爭議的，那時是梅西先受到梅德爾(Gary Medel)攻擊兩次才還手，而且僅以胸膛互撞，最後兩人都被罰紅牌。

(中時新聞網)