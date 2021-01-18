yes123求職網18日公布最新「大學生寒假打工計畫調查」指出，高達八成二（81.6％）的大學生有計劃寒假打工，該比例不僅高於去年調查的80.1％，更續創13年來新高。其中，高達60.2％的學生想兼兩份（含）以上的工作，預計平均打工時數為72.9小時，預期平均能賺進25,704元。

針對寒假打工最嚮往的行業，yes123調查顯示，在可複選狀況下，前五名分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」（39.5％）、「文教業」（38.2％）、「批發零售與貿易」（33.5％），以及「大眾傳播與公關廣告」（26.9％）、「影音設計與時尚藝術」（25.4％）。

調查並指出，在可複選狀況下，對於寒假計畫打工，主要原因依序是：「賺生活費」（78.2％）、「想存錢」（63.3％）、「賺學費」（57.9％），以及「增加社會經驗」（46.7％）、「有學貸壓力」（40.7％）。

此外，在選擇寒假打工時，大家最在意什麼？yes123調查顯示，在可複選狀況下，前五大考量分別是：「薪水」（70.2％）、「離家近」（59％）、「人身安全」（50.5％），以及「工作沒壓力」（36.4％）、「對未來工作有幫助」（34.4％）。

yes123求職網發言人楊宗斌觀察，大學生計畫寒假打工仍是經濟考量優先，職涯考量較少；加上過去一年受疫情衝擊，學生們的父母或長輩，可能苦無加薪或跳槽機會，甚至放無薪假、遭裁員波及，導致大學生被迫提早獨立，需要利用課餘時間打工來分擔家計，或者自行負擔生活開銷。

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