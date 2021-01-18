匯豐證券指出，晶圓代工產能吃緊狀況將延續至2021年，有助聯電（2303）長線獲利表現，8與12吋晶圓單位售價調漲，則提供聯電更多獲利空間，看好聯電股價展開重新評價（re-rating）行情，將推測合理股價升至市場最高的63元，給予「買進」投資評等。

大型研究機構看聯電股價預期，先前以野村、凱基投顧與ALETHEIA的60元，並列最高，如今匯豐大舉調升股價預期，頗有後發先至味道。

聯電2020年第四季營收452億元，與經營管理階層季持平財測相當，但匯豐認為，因為8吋晶圓單位售價提升，聯電毛利率將能受惠，研判上季毛利率為23％，優於市場共識與公司估計的22％。

更重要的是，匯豐研判，晶圓代工產能吃緊狀態不是只在第一季發生，基於晶圓代工成熟製程供應鏈更廣泛的缺貨現象，且短期絲毫不見緩解跡象，產能吃緊至少將延續到第二季。儘管聯電股價自2020年11月以來大漲60％，反映產能吃緊，以及美國對中芯國際祭出禁令影響，然站在聯電長線獲利能力改善前提下，股價仍有漲勢可期。

(工商 )