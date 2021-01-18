大陸國家統計局18日公布多項經濟數據。2020年12月規模以上工業增加值較上年同期增長7.3％，不僅高於市場預期的6.9％，增速較11月份加快0.3個百分點，顯示整體工業復甦步伐穩健。

統計局官網公布的數據顯示，2020年全年，規模以上工業增加值比上年增長2.8％。全年來看，高技術製造業和裝備製造業較快增長，工業機器人、新能源汽車、半導體、微型電腦設備分別年增長19.1％、17.3％、16.2％、12.7％。

分行業看，12月份，41個大類行業中有35個行業增加值的增速保持正增長 （11月為34個）。其中增長較多的行業，包括通用設備製造業增長11.1％；專用設備製造業增長8.7％；汽車製造業增長9.7％；鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業增長8.7％；電氣機械和器材製造業增長15.6％；電腦、通信和其他電子設備製造業增長11.4％等。

另值得注意的是車市快速回溫。2020年12月，汽車業產量達280.4萬輛，增長6.5％。其中，新能源汽車23.8萬輛，激增55.6％

(工商 )