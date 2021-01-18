桃園市議員王浩宇遭罷免成功，緊接著將在2月6日舉行投票的高雄市議員黃捷罷免案，引發關注。資深媒體人黃暐瀚今(18日)在臉書表示，很驚訝王浩宇被罷免成功，因他從不認為8.2萬同票的罷免門檻有這麼簡單；他更分析如果挺韓和反萊豬的高雄市民通通站出來，那麼罷免黃捷的票數要突破門檻，絕對是有可能的。

黃暐瀚在臉書寫下對於罷免案的看法，驚訝王浩宇被罷免的理由，不是他「居然這麼討人厭」，而是1.6萬票當選的議員，要花整整5倍多的票數才能罷免，這該有多困難？且光是天氣冷加「北部地區」的疫情效應，要讓8萬中壢人站出來，也絕不簡單，且這不是九合一大選，要激發投票熱情真的困難。

不僅如此，黃暐瀚解析，罷王成功的意義，在於「清捷」、「砍萊委」都再也不是「天方夜譚」，當初罷免王浩宇的第二階段連署達到3萬3362份，結果最後開出8萬4582張票，多了整整5萬，那麼黃捷的連署份數有3萬0498份，想達到「7萬1958同意票」，已經不算不可能的任務。

黃暐瀚提到，罷免黃捷難度絕對是王浩宇的2倍以上，主因是王浩宇可能比黃捷更「討人厭」，而且高雄也比桃園「更綠」，罷免門檻雖低於王浩宇，但難度絕對是他的2倍以上，他以2018年高雄前市長韓國瑜在鳳山狂掃11萬8千票為例，即使2020年總統大選，韓國瑜的得票掉到了8.2萬票，如果挺韓和反萊豬高雄市民，通通站出來，那麼罷免黃捷的票數，要突破門檻，絕對是有可能的。

針對罷捷總票數有可能超過7.2萬票，黃暐瀚認為，但若「挺捷」（反對罷免票數）比7.2萬更多（罷韓在鳳山有11萬票），那罷免黃捷案，一樣是失敗收場。

(中時新聞網)