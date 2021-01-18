「梗圖組」新北獎以最受歡迎的「妙妙貓」玩偶入鏡，4點59分時妙妙貓閉眼打瞌睡、下課鐘一打就馬上睜眼，自創的有趣情境讓人會心一笑。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

「美圖組」新北獎重現了耶誕城的華麗絕美。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

今記者會上主持人指導侯友宜拍攝美照，侯也大讚拍攝者的創意很有梗。（許哲瑗攝）

侯友宜現場抽出價值將近10萬元的Gogoro S3 ABS，並在3米的藍色耶誕樹上寫下對新北市的祝福與祈願。（許哲瑗攝）

2020新北歡樂耶誕城因防疫提前閉城，觀光局舉辦攝影比賽，徵集超過7600件照片，重現耶誕城的美好與歡樂，有美到像仙境或仙女的美照，有搞怪讓人笑到「歪腰」的趣味照，也有暗藏詼諧幽默的梗圖，今日起將在市府1樓展出，市長侯友宜表示，透過攝影展的再現，讓耶誕城的美持續在寒冷的冬天帶給大家溫暖。

2020新北歡樂耶誕城為期48天的展期，創下666萬7000參觀人次的歷年新高，也為全台灣大小朋友留下美好回憶，新北市觀光局日前透過官方IG舉辦耶誕攝影大賽，鼓勵民眾把參觀耶誕城時拍下的照片分享參賽，盼用一張一張的照片重新拼回耶誕城的歡樂氣氛，成功徵集超過7600件照片，更有許多從未公開的漏網鏡頭、私房角度。

「梗圖組」新北獎以最受歡迎的「妙妙貓」玩偶入鏡，4點59分時妙妙貓閉眼打瞌睡、下課鐘一打就馬上睜眼，自創的有趣情境讓人會心一笑；「歪腰組」新北獎完美取鏡讓小女孩彷彿長了妙妙貓的尾巴般，活靈活現的模樣相當可愛；「美圖組」新北獎重現了耶誕城的華麗絕美，恰到好處的構圖和配色令人驚豔。

今記者會上主持人指導侯友宜拍攝美照，好笑逗趣的姿勢成為現場觀眾製作梗圖的素材，侯也大讚拍攝者的創意很有梗，現場抽出價值將近10萬元的Gogoro S3 ABS，並在3米的藍色耶誕樹上寫下對新北市的祝福與祈願。

「每一張我都看過，非常漂亮！」侯友宜說，今年耶誕城結合迪士尼影視、動畫和音樂，吸引666萬7000人踴躍造訪，創下10年來最高，民眾拍的每張美拍、梗圖還有影片，都創造不一樣的景色之美，所以這次特別舉辦攝影展，吸引7620位民眾參賽，一起從不一樣的角度欣賞耶誕城。

侯友宜也說，在防疫這段困頓歲月裡，耶誕城帶給民眾充滿溫馨、快樂的幸福時光，也團結了國人的向心力，要讓國際看得到新北市、看到台灣，也謝謝很多民眾的熱情參與，留下這些珍貴照片，讓新北市過得更美，變成台灣最受矚目的城市。

新北市觀光局表示，耶誕攝影大賽參賽資格條件親民，不用高深專業的拍攝技巧，手機隨手拍攝上傳也可以；得獎作品於即日起至1月27日在市府1樓展覽，現場還復刻了3米的藍色耶誕樹作為留言區，歡迎民眾一同來看展，並寫下想對新北歡樂耶誕城說的祝福。

(中時 )