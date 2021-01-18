清水警友辦事處舉行新、卸任主任交接典禮。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警友辦事處舉行新、卸任主任交接典禮。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大台中警察之友會清水辦事處日前舉辦卸、新任主任交接典禮，警友會副理事長童瑞龍蒞臨主持，台中市警察局副局長張傳忠監交並致詞勉勵，在場清水分局全體同仁及各界地方人士恭賀卸任主任許玄岳榮退，也慶祝新任主任蔡長霖先生風光上任，交接典禮場面相當隆重圓滿。

交接典禮於15日晚間登場，包括立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、議長張清照、副議長顏莉敏及議員楊典忠、王立任、陳廷秀親自或由服務處主任代表蒞臨現場。

張傳忠表示，卸任主任許玄岳為合盈光電董事長，為國內第一家專業製造顯微鏡廠商，負責電子影像產品的設計與製造，他長期為警察付出，讓清水分局同仁無後顧之憂，對於清水分局各項事務的參與，不遺餘力。其中勤務中心同仁鄭曜竹罹癌逝世，頓失家中經濟支柱，在清水警友辦事處許主任鼎力相助，協助遺眷順利找到工作以維持家中經濟，是分局同仁最大後盾。

新任辦事處主任蔡長霖是長霖建設董事長，為人樂善好施，熱心公益不遺餘力，積極協助推動各項警政工作頗受好評，為回饋社會的精神，也幫助許多團體和弱勢家庭。

蔡長霖接任印信致詞表示，感謝許主任在任期間對於警察同仁的照顧及與支持。另外，提及警察工作非常辛勞，感謝警察同仁們平時的付出，很高興加入這個警友大家庭，往後將秉持一貫的服務精神，作為分局同仁的最佳後盾，持續為地方造福，並強調分局及同仁如有需要協助，一定盡全力協助支持。

清水警分局長張啓祥指出，清水分局有這麼兩位樂善好施、默默行善的警友辦事處前後主任，以及所有警友的支持，是清水分局的福氣，期勉分局同仁要好好珍惜並堅守崗位，繼續再接再勵做好治安、交通及服務工作，才不致辜負這份關懷與支持力量。

(中時 )