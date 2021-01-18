24歲美國辣模奧黛麗（Audrey Bradford）身材火辣，還有著精緻深邃的五官，累積了不少死忠粉絲，她也時常在IG曬出辣照，和粉絲分享日常生活，日前她趁著寒冷天氣到山區去滑雪，大方秀出自己的滑雪裝，全身上下只穿著橘色短版羽絨衣，露出她姣好的身材曲線，讓網友陷入暴動。
奧黛麗日前在IG曬出一系列性感照片，只見她戴著白色毛帽，身穿一件橘色羽絨外套和長靴，除此之外什麼都沒穿，她對著鏡頭擺出性感姿勢，巧妙遮住三點，零贅肉的好身材卻藏不住，還露出若隱若現的三角地帶，她在貼文俏皮地寫道「面對寒冷」，更在留言強調：「這是我的滑雪裝。」吸引粉絲直呼，「我也想穿這樣跟妳一起滑雪。」
事實上，奧黛麗在成為網紅之前，只是在披薩店打工的店員，她靠著經營社群平台累積知名度，在IG上累積超過50萬粉絲追蹤，且她擁有性感高雅的氣質，加上獨特的時尚感，讓她被不少品牌相中，除此之外，她也慢慢開始往YouTube頻道發展，分享一些健身美妝知識，目前已經有將近12萬人訂閱。
初估奧黛麗的身價為30萬美金（約90萬台幣），過去她就經常在IG放送性感照，前凸後翹的性感曲線每次都能引發熱烈討論。
(中時新聞網)
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