三星（Samsung）今年度旗艦手機Galaxy S21系列已在台正式開放預購，也對外揭曉本次手機盒內將不包含充電器以及AKG有線耳機。針對Galaxy S21系列，三星在官網刊登了相關常見問與答，進一步回覆了取消充電器的政策，暗示三星取消充電器以及有線耳機的作法，有意逐步延伸到其他款式的手機中，成為另一種新常態。

三星透過官網指出，他們認為從盒裝設備的包裝中逐步取消充電器以及耳機，對於永續消費（sustainable consumption ）的議題有望帶來幫助。也對於緩解一些消費者因為購買新手機且持續收到不需要的充電器而產生的壓力。在此說明之後，三星連帶指出他們自2017年開始就為搭載搭送USB-C充電器，而這些充電器都可適用於最新款的手機。

《Android Authoriry》認為，三星在官網的說明還無法清晰的確認三星是否會在之後的手機產品中逐步移除充電器與有線耳機，或是這是適用於Galaxy S系列的決策。而他們進一步分析，三星的手機產品線眾多，還包含A系列、M系列、F系列等等入門款式的機種，選擇這些手機的消費者大多對價格很敏感，而他們可能不會願意為了購買充電器付出額外的費用；此外，三星當前最高階的可折疊螢幕手機用戶，花費了動輒5、6萬的購機費用後，如果包裝盒內沒有附上充電器，很可能也會讓這些消費者感到不滿。

在S21系列中，三星首次在手機盒附配件中全面取消充電器與有線耳機，按照三星目前的做法，似乎是仍保留了一些空間，很可能會依照所收集的消費者回饋，進一步決定未來是否在手機包裝中延續此政策。或許作為三星手機的愛好者（星粉），對未來購買三星手機能一併收到充電器，當前仍能保有一些期待。

針對三星Galaxy S21系列不附充電器與耳機，三星提供了無線充電盤作為上市禮，也提供了在三星通路預購的配件購物金。三星也額外指出未來上市後，自有通路也會推出充電器加價購的活動，讓有需要的消費者可透過較低的負擔來入手所需要的充電設備，補償的力道並不小。

(科技)