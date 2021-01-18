針對北部某醫院醫護情侶確診，前衛生署長楊志良認為，最大的問題是醫生沒有按照SOP，「假如我是院長，第一件事情就是把他開除。」一席話引發不少批評聲浪。不過風向在昨（17日）似乎大逆轉，網友貼出楊志良完整說法直呼，「雖然開除說太過分，但是有症狀不通報才是這次院內感染的主因吧。」

一名網友在PTT以「楊志良說的錯了嗎？」為題提出疑問，楊志良明明說的是肺炎集中醫院，醫生有症狀為什麼不通報自主隔離，結果被媒體打成插管導致染病，所以要被開除，現在證明是不是醫生一有症狀就通報，也不會搞到院內感染了，雖然開除說太過分，但是有症狀不通報才是這次院內感染的主因吧。

（圖／翻攝自PTT）

對此有網友回文認為，楊志良的問題就是狀況沒搞清楚就上節目被套話，講話又是那種刻薄老人的，且偏偏他惹到台灣最神聖的職業，所以焦點就被模糊掉了；他表示，重點是「接觸確診患者的高危險群」是不是該有更嚴格的自主健康管理，但大家討論的卻是「上戰場哪有不挨子彈的」。

網友指出，之後大家開始無限上綱到醫生如果都隔離、那誰來幫你看病，「拜託又不是要關住所有的醫生，全台灣同時間確診減掉解除隔離的病患，到目前為止是100個，照顧這些病患的醫生，要求更嚴格的自主健康管理應該是需要的吧。」網友建議，補助這些醫生自主健康管理期間任何需求，總比事後懷疑有接觸，又去擴大採檢來得有效益。

另外，也有人貼出楊志良在節目上的完整對話，PTT上風向似乎開始出現變化「楊的問題出在一直回別人的文，如果後面不要再出來講其他的，就不會鬧那麼大了，還拿之前的機師來類比」、「有問題就是解決，在那邊獵巫，誰在獵巫」、「覺得楊志良沒說錯+1」、「這次很明顯自主健康管理不太夠用，下次要更正」。

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(中時新聞網)