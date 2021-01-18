台積電強攻，台股劇烈震盪後力拚守住15600點！上周五台股在台積電(2330)法說會釋出利多帶動下，指數一度突破16000點關卡，上衝至16041.59點歷史新高，隨後引發居高思危賣壓震盪收黑，由於上周五美股收低，台股震盪壓力延續到今天，上周驚險保住股王寶座的大立光(3008)，以及近期領軍台股攻高的台積電(2330)及鴻海(2317)早盤同步開低，且鋼鐵類股、觀光類股等傳產類股連袂回檔，讓台股早盤一度重挫逾200點，指數最低來到15320點。

不過中場過後，台積電回神由黑翻紅，且電動車相關個股持續熱燒，健和興(3003)及胡連(6279)等盤中亮燈漲停，鴻海(2317)集團廣宇(2328)續強，穎漢(4562)、昇銳(3128)、驊訊(6237)、元創精密(3685)、長聖(6712)等中小型股亮燈漲停，台股指數止跌回穩，跌幅快速縮小，守住15600點，截至11點35分為止，加權股價指數約15585.99點，下跌30.4點，成交量2194.76億元，OTC指數為185.01點，上漲0.33點，成交量481.12億元。

今日上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲0.71%，其次是資訊服務類股及生醫類股，分別上漲0.44%及0.75%，表現較差者為鋼鐵類股、玻璃類股及其他電子類股，其中鋼鐵類股下跌1.91%，玻璃類股下跌1.64%，其他電子類股下跌1.31%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲2.65%，表現最差為紡織類股，下跌1%。

就技術面來看，上周台股指數因美股帶動及台積電法說持續向上攻堅，並於上周五因台積電法說會釋出利多上衝至16041.59點歷史新高，不過隨後引爆獲利了結賣壓，終場以15616.39點作收，累計一周上漲152.44點，漲幅0.99%，周K連11紅，日均量為3760億元，OTC因台積電吸金效應漲幅相對落後，OTC收盤指數為184.68點，累計一周下跌2.34點，跌幅為1.25%，日均量為857.23億元；今天台股盤中因居高思危賣壓出籠一度急挫逾200點，不過中場過後，台積電翻紅，穩住多頭；台股歷經約3周強勢上漲，上周五開高走低爆量下跌，失守5日MA，技術面短線漲升態勢面臨破壞疑慮；依去年7月28日、今年1月6日，大盤創新高爆量收黑後續走勢，周一台股不跌破15615點並收紅K，短期漲勢仍可望延續；不過此波台股自12月下旬發動後，加權指數一路挺進，與月線乖離逐漸拉大，就均線而言固然是多頭排列，但是短中長期均線發散，其實已是多頭進程的中段，目前指數與月線乖離達到6%，儘管市場熱鬧滾滾，但是往後勝率漸次降低，故也該逐漸減持。

分析師表示，美國總統拜登本周即將就任，新紓困計畫規模增強，疫苗施打進度持續進行，美股多頭格局延續，且即將進入財報季，製造業及消費需求數據創佳績，延續產業利多氛圍，市場對2020年第4季企業獲利預估樂觀，資本市場多方掌控正向發展。

上周五台積電法說推升指數續創歷史新高，也爆出巨額成交量，雖然短線指數恐陷入震盪，考量外資2020年賣超台股5349億，且融券仍在高檔水位，逼外資認錯回補及軋散戶空手行情持續，加上台積電定調未來產業景氣復甦可期，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點，建議持續偏多操作。

美利達(9914)因自行車熱賣帶動客戶銷售、獲利創佳績，去年第4季業外獲利豐厚，單季獲利仍居高位，其次客戶訂單能見度已達2022年第1季，由於供料已逐漸增加，2021年集團出貨量將成長20%到30%，預料營收將逐季成長，長期而言，電動自行車滲透率逐漸提升已是趨勢，加上此波疫情帶來自行車新增騎乘人口，市場規模將持續擴大。

(時報資訊)