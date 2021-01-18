18日日股走弱，因市場獲利了結心態濃厚，紛紛將資金先從短期漲幅已大的半導體相關族群中抽離。日經225指數早盤收28,282.74點，下跌236.44點，跌幅0.83%。大盤離30年高點28,979點愈來愈遠，不過從月初至今，日經還是上漲3.06％。東證股價指數早盤暫收1,847.47點，下跌9.14點，跌幅0.49%。

里昂證券(CLSA)表示，日經在過去一個月狂漲，許多投資者也感覺到短線過熱。從那些獲利了結標的可以看出，這些是美國拜登新政府紓困計畫受惠族群。

同時，被拋售半導體相關類股，也受到另個利空消息衝擊。路透社報導，即將卸任的美國總統川普，已通知華為上游供應商，包括晶片製造的英特爾等，不得再出貨給中國大陸華為外，也拒絕授權其它十幾家業者繼續供料華為。

東京威力科創(Tokyo Electron)跌1.1％，愛德萬測試(Advantest)跌1.8％，Screen控股(Screen Holdings)跌0.4％。

相機製造商Nikon股價，本月一度反彈超過兩成，目前也跌6.1％。

市場擔心疫情再度擴散，百貨業者也慘遭賣壓襲擊。

伊勢丹三越控股（Isetan Mitsukoshi Holdings）下跌5.5％，J. Front Retailing也跌3.9％。

日本電產（Nidec）卻逆勢上揚4.4％，因投資人看好電動汽車後市，日本電產產品也會被廣泛採用。

(時報資訊)