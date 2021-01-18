哏圖「政府給你靠」惹議 蘇貞昌：愛的教育要有溫暖

寒流一波波來襲，行政院長蘇貞昌在臉書粉絲專頁發哏圖稱「學生安心加外套，政府給你靠！」教育部也發函各校，要求學校不得處罰學生加外套、添圍巾，引爆教師團體怒火控製造對立，蘇貞昌18日四兩撥千斤稱：「請老師們辛苦一點，愛的教育才有溫暖！」

行政院長蘇員昌臉書粉專15日傍晚發出哏圖，大字寫上：「學生安心加外套、政府給你靠」，強調已要求教育部函文到各縣市教育主管機關、各公私立中學校，要求各校不准禁止學生增添禦寒衣物 ，並列入相關考核補助參據，此舉「一句話惹怒第一線老師」，痛批限縮管教權、籠絡學生、把教師當對立者，完全不尊重專業等。

蘇貞昌18日參加郵政物流園區被問及此事，他再度開自己玩笑，稱每個人體質不一樣，像自己因為頭上沒有頭髮，感覺特別冷，天氣變化也無常，孩子在學校需要照顧，但每個孩子情況不一樣，天氣變化也差距很大，「所以還是要讓孩子們隨著不同的體質、不一樣的天氣，都能夠做各種因應！」這樣才夠健康安全。

蘇貞昌強調，相關的規定，教育部、教育局都已經一再地提出，並告訴各地方，向老師們喊話：「還請老師們辛苦一點，愛的教育才有溫暖！」

(中時 )