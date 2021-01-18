明天(19日)即將迎來生涯首次穿上火箭球衣登場的歐拉迪波，18日受訪時表示，自己是在4隊交易爆出前3分鐘，才知道自己被溜馬交易到火箭，「然後一切就發生了，我之前從未收過任何提醒，這就是生意，而且這也不是第一次發生了。」

「這並沒讓我感到震驚，但是做為一個人，你肯定會感到激動，在一段時間過後，你就冷靜接受了，」歐拉迪波說，「看看這次我獲得的機會，能夠加盟火箭讓我感到非常幸運，我來這裡是有目標的，也有原因的，我期待接下來會怎樣。」

身為2013年選秀榜眼，歐拉迪波生涯待過魔術、雷霆、溜馬等隊，本季場均20.0分、5.7籃板及4.2助攻，不過先前溜馬跟他提供提前續約條件，卻被他拒絕了，也讓溜馬認定他將在今年夏天走人，才趁著這次4隊交易，趕緊把他丟去火箭。

「我對火箭的第一印象太棒了，特別是我的隊友們，大家都很歡迎我的到來，我也很期待可以早日跟沃爾聯手，我們早就認識了，」歐拉迪波說，「我這個賽季的目標，那就是贏球、贏球與贏球，發揮出自己潛力，上場做我自己打出最佳水準。」

(中時 )