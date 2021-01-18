市長林右昌表示，原市府秘書長李銅城有事務官扎實訓練與歷練，很少讓長官操心。（陳彩玲攝）

議長蔡旺璉說，一定會讓基隆一天比一天更亮眼。（陳彩玲攝）

基隆市議會18日舉行新任秘書長布達就職典禮，議長蔡旺璉宣讀布達令，由原市府秘書長李銅城接任，市長林右昌應邀出席，期許未來銅城能為基隆建設發展做出更多貢獻。

林右昌先是肯定蔡旺璉睿智挑選李銅城擔任議會秘書長，他說，幕僚長需嫻熟地方事務與政務，了解政府法規與市府政策，而李銅城具備這些能力，不僅有政務官思維，也有事務官扎實訓練與歷練，很少讓長官操心，這個決定讓他感到光榮，但也相當不捨。

蔡旺璉指出，原議會秘書長葉景棟榮退，而幕僚長的位子非常重要，爭取人選也非常不容易、不能空降，最基本要對基隆市政、業務、行政單位等，都要非常了解，當時想到李銅城在市府待了30多年，也在議事廳接受備詢10多年，跟許多同仁都很熟識，因此決定器重他，他說，一定會讓基隆一天比一天更亮眼。

新任議會秘書長李銅城表示，因緣際會，他在議會備詢席坐了將近13年，在市府擔任5年的秘書長，之前擔任臨時人員、承辦科員、科長、副處長及工務處長，各階層工作都歷練過，未來遇到問題一定會找出最佳解決方案，扮演府會溝通橋樑。

(中時 )