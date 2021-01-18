美元指數略有回彈下，人民幣兌美元中間價18日下跌212個基點，報6.4845元，和上一交易日（15日）報價6.4633元相比，單日跌幅0.33％。

截至18日11點55分，人民幣兌美元在岸價報6.4860元，較上一日收盤價6.4752元下跌108個基點，單日跌幅0.17％。

人民幣兌美元離岸價報6.4902元，下跌55個基點，跌幅0.08％。

一財網報導，中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰15日表示，人民幣匯率仍在合理均衡水準上保持基本穩定，與大陸整體的對外貿易和經濟基本面相符。與其他主要貨幣相比，人民幣兌美元匯率升值幅度較為適中。

孫國峰表示，在更高水準開放型經濟新體制下，人民幣匯率處於合理均衡水準，匯率變動對出口和經濟的正負影響基本相互抵消。未來人民幣匯率走勢取決於大陸國內外經濟形勢、國際收支狀況和國際外匯市場變化等因素。

(工商 )