孽女蔡京京與丈夫曾智忠聯手弒母案，2016年都遭判處無期徒刑確定、逃過一死，曾男明知定讞判決結果，竟還冒用蔡父的名義，寫告訴狀自稱殺人真凶是蔡父，最高法院維持花蓮高分院認定，依誣告罪將曾男判刑6年定讞。

蔡京京不顧家人反對，與58歲的曾智忠交往，她們從紐西蘭返台後，因無固定工作及收入，耗盡積蓄後，到超市、賣場竊取食物，蔡女因此被羈押在看守所，有瀕臨死亡的痛苦感覺，並把一切過錯歸咎蔡母。

蔡女獲釋後，曾多次表示必須除掉蔡母，大家命運才會變好，再加2人向其借錢遭拒，於是計畫殺害；2012年5月1日中午，蔡趁母親午睡時，由曾以電擊棒電暈蔡母，再用膠布黏貼口鼻悶死，載往花蓮豐濱海邊棄屍；之後2人更在母親節前夕，於看守所登記結婚。

一、二審將蔡女判處無期徒刑，曾則判死，更一審佐以精神鑑定報告，認定蔡有反社會人格，無法遵守法律規範，但有教化可能，而曾在求學時學業不錯，操行良好，甚至在少校退伍前，任職航發中心因執行計畫或試驗有功，並非無教化可能，將他改判無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )